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Клименко Иван Пименович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Клименко Пимен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1932

Сын: Клименко Валентин Иванович

Мать ребёнка: Фролченко Евдокия Ивановна

с.Покровка Приморского края
Рождение ребёнка
1937

Сын: Клименко Александр Иванович

Мать ребёнка: Фролченко Евдокия Ивановна

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Фролченко Евдокия Ивановна

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Парасковея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Прасковья

Развод
Неизвестно

Жена: Фролченко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролченко Евдокия Ивановна

Смерть
1978
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
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