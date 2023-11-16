Клименко Иван Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Клименко Пимен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1932
Сын: Клименко Валентин Иванович
Мать ребёнка: Фролченко Евдокия Ивановна
с.Покровка Приморского края
Рождение ребёнка
1937
Сын: Клименко Александр Иванович
Мать ребёнка: Фролченко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Фролченко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Парасковея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Прасковья
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978