Фролченко Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Неизвестно Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1932
Сын: Клименко Валентин Иванович
Отец ребёнка: Клименко Иван Пименович
с.Покровка Приморского края
Рождение ребёнка
1937
Сын: Клименко Александр Иванович
Отец ребёнка: Клименко Иван Пименович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Клименко Иван Пименович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Фролченко Алексей
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролченко Алексей
Смерть
1966
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Похороны
Неизвестно
Лесное кладбище