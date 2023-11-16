Фролченко Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролченко Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Неизвестно Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1932

Сын: Клименко Валентин Иванович

Отец ребёнка: Клименко Иван Пименович

с.Покровка Приморского края
Рождение ребёнка
1937

Сын: Клименко Александр Иванович

Отец ребёнка: Клименко Иван Пименович

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Клименко Иван Пименович

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Фролченко Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Клименко Иван Пименович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Иван Пименович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролченко Алексей

Смерть
1966
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Похороны
Неизвестно
Лесное кладбище
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