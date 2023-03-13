Степачкинъ Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепачкинъ Артемий

Степачкинъ Артемий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Степачкинъ Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

Мать ребёнка: Степачкина Онисья Прокофьева

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Степачкина Онисья Прокофьева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Степачкинъ Шекуновъ Иванъ

Мать ребёнка: Степачкина Онисья Прокофьева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Степачкина Онисья Прокофьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степачкина Онисья Прокофьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close