Степачкинъ Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Степачкинъ Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Степачкинъ Шекуновъ Петръ
Мать ребёнка: Степачкина Онисья Прокофьева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Степачкина Онисья Прокофьева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Степачкинъ Шекуновъ Иванъ
Мать ребёнка: Степачкина Онисья Прокофьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Степачкина Онисья Прокофьева
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно