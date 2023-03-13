Степачкина Онисья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Степачкинъ Шекуновъ Петръ
Отец ребёнка: Степачкинъ Артемий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Степачкинъ Артемий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Степачкинъ Шекуновъ Иванъ
Отец ребёнка: Степачкинъ Артемий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Степачкинъ Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степачкинъ Артемий
Смерть
1789