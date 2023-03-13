Степачкина Онисья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степачкина Онисья Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

Отец ребёнка: Степачкинъ Артемий

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Степачкинъ Артемий

Рождение ребёнка
1764

Сын: Степачкинъ Шекуновъ Иванъ

Отец ребёнка: Степачкинъ Артемий

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Степачкинъ Артемий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степачкинъ Артемий

Смерть
1789
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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