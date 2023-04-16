Пожиткова (---) Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиДо 1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1873 ст.
Сын: Пожитков Георгий Максимович
Отец ребёнка: Пожитков Максим Герасимович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1876