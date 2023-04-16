Пожиткова (---) Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (---) Васса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

До 1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1873 ст.

Сын: Пожитков Георгий Максимович

Отец ребёнка: Пожитков Максим Герасимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Максим Герасимович

Смерть
До 1876
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