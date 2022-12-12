Игнат Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Наталия Прохорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василий Игнатьев
Мать ребёнка: Наталия Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Прохорова
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно