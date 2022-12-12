Наталия Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Павлов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Игнат Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнат Павлов

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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