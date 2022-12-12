Наталия Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Павлов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василий Игнатьев
Отец ребёнка: Игнат Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнат Павлов
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно