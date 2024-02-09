Герасимовец Захарий Данилович
Место рождения
Дата рождения24.03.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1853
Бракосочетание
26.10.1875
Рождение ребёнка
19.08.1876
Дочь: Ефросинья Захаровна
Мать ребёнка: Герасимовец Евдокия Исидоровна
Рождение ребёнка
17.12.1878
Дочь: Ульяна Захаровна
Мать ребёнка: Герасимовец Евдокия Исидоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно