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Герасимовец Захарий Данилович

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

24.03.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1853

Отец: Герасимовец Даниил Григорьевич

Мать: Герасимовец Пелагея Васильевна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
26.10.1875

Жена: Герасимовец Евдокия Исидоровна

Рождение ребёнка
19.08.1876

Дочь: Ефросинья Захаровна

Мать ребёнка: Герасимовец Евдокия Исидоровна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.12.1878

Дочь: Ульяна Захаровна

Мать ребёнка: Герасимовец Евдокия Исидоровна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Место жительства
Неизвестно
Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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