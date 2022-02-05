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(Куценко) Валентина Павловна

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Место рождения

село Курчицы Новоград-Волынского района Житомирской области

Дата рождения

24.09.1930

Дата смерти

05.02.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1930

Отец: Куценко Павел

Мать: Куценко Харитина

село Курчицы Новоград-Волынского района Житомирской области
Бракосочетание
1963

Муж: Фигуровский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фигуровский Николай Николаевич

Смерть
05.02.2022
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