(Куценко) Валентина Павловна
Место рождениясело Курчицы Новоград-Волынского района Житомирской области
Дата рождения24.09.1930
Дата смерти05.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1930
Отец: Куценко Павел
Мать: Куценко Харитина
село Курчицы Новоград-Волынского района Житомирской области
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фигуровский Николай Николаевич
Смерть
05.02.2022