Александрова Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Александрова Евдокия Афонасиева

Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Александров Пантелеймон Афонасиев

Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов

Рождение ребёнка
1873

Сын: Александров Димитрий Афонасиев

Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Афонасиева

Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Александров Анисим Афонасиев

Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Александров Артемий Афонасиев

Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Афонасий Симеонов

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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