Александрова Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Александрова Евдокия Афонасиева
Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Александров Пантелеймон Афонасиев
Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов
Рождение ребёнка
1873
Сын: Александров Димитрий Афонасиев
Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Афонасиева
Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов
Рождение ребёнка
1876
Сын: Александров Анисим Афонасиев
Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Александров Артемий Афонасиев
Отец ребёнка: Александров Афонасий Симеонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно