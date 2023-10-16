Вострикова Аксинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Аксинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Востриков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Востриков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Востриков Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Востриков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Востриков Михаил Степанович

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