Вострикова Аксинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Востриков Яков Михайлович
Отец ребёнка: Востриков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Востриков Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Востриков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Востриков Михаил Степанович