Востриков Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Востриков Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Вострикова Аксинья Максимовна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Востриков Яков Михайлович

Мать ребёнка: Вострикова Аксинья Максимовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Востриков Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Вострикова Аксинья Максимовна

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