Востриков Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Востриков Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Вострикова Аксинья Максимовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Востриков Яков Михайлович
Мать ребёнка: Вострикова Аксинья Максимовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Востриков Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Вострикова Аксинья Максимовна