Лукин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Анна Павловна

Москва
Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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