Лукин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Анна Павловна
Москва
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Анна Павловна
Смерть
Неизвестно