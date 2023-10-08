Курочкина Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Липкарт Александр Петрович
Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Липкарт Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович
Рождение ребёнка
09.08.1965
Дочь: Худечко Маргарита Петровна
Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1967
Дочь: Комарова Галина Петровна
Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно