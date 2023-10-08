Курочкина Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкина Раиса

Курочкина Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Липкарт Александр Петрович

Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Липкарт Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1965

Дочь: Худечко Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1967

Дочь: Комарова Галина Петровна

Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липкарт Сергей Петрович

Отец ребёнка: Липкарт Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкарт Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close