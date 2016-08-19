Лагода (Калашникова) Маргарита Петровна
Место рождения
Дата рождения09.10.1937
Дата смерти19.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1962
Отец ребёнка: Лагода Владимир Семенович
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.04.1968
Дочь: (Лагода) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Лагода Владимир Семенович
Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
19.08.2016