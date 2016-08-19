Лагода (Калашникова) Маргарита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагода (Калашникова) Маргарита Петровна

Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

09.10.1937

Дата смерти

19.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1937

Отец: Калашников Пётр Алексеевич

Мать: Калашникова (Глухова) Вера Филипповна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагода Владимир Семенович

Рождение ребёнка
17.08.1962

Сын: Лагода Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Лагода Владимир Семенович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.04.1968

Дочь: (Лагода) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Лагода Владимир Семенович

Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
19.08.2016

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