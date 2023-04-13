Гусева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1893
Отец ребёнка: Гусев Федор Павлович
Рождение ребёнка
01.04.1899
Сын: Гусев Иван Федорович
Отец ребёнка: Гусев Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Федор Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно