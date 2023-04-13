Гусева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Мария Ивановна

Гусева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1870 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1893

Сын: Гусев Георгий Федорович

Отец ребёнка: Гусев Федор Павлович

Рождение ребёнка
01.04.1899

Сын: Гусев Иван Федорович

Отец ребёнка: Гусев Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Федор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close