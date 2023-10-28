село Вожово, село Вожово, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Вожово

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2168Вожево (Важево, Ажово), с. вл.при рч. Березовце.2286327366Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Черкасская волость
708. Важево, село бывшее владельческое, при речке Кроме, дворов 62, жителей 480, церковь православная, торжок на 9-ой нед. по Пасхе

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Черкасская волость
Важево (село)2Город Кромы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
291949Вожовосело52°40'с.ш.35°48'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Большеколчевское сельское поселение
54625407106с Вожовосело
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