Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Шмельков Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Лукин Андрей Лукич
д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Лукин Андрей Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукин Андрей Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Андрей Лукич
Смерть
Неизвестно