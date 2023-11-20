Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Шмельков Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Лукин Андрей Лукич

д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Лукин Андрей Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмельков Иван Андреев

Отец ребёнка: Лукин Андрей Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Андрей Лукич

Смерть
Неизвестно
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