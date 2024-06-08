Timoshkin Nikifor 25.05.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Timoshkin Nikifor

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Место рождения

Spiridonovka, Tataria, Russia

Дата рождения

25.05.1912

Дата смерти

05.10.1969

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1912

Отец: Timoshkin Petr

Мать: Timoshkina (Orkova) Fekla

Spiridonovka, Tataria, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Timoshkina (Yunusova) Varvara

Рождение ребёнка
1939

Сын: Timoshkin Evgeniy

Мать ребёнка: Timoshkina (Yunusova) Varvara

Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Timoshkina (Yunusova) Varvara

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Timoshkina (Yunusova) Varvara

Смерть
05.10.1969
Spiridonovka, Tataria, Russia

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