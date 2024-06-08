Timoshkin Nikifor
Место рожденияSpiridonovka, Tataria, Russia
Дата рождения25.05.1912
Дата смерти05.10.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1912
Отец: Timoshkin Petr
Spiridonovka, Tataria, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Сын: Timoshkin Evgeniy
Мать ребёнка: Timoshkina (Yunusova) Varvara
Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Timoshkina (Yunusova) Varvara
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Timoshkina (Yunusova) Varvara
Смерть
05.10.1969
Spiridonovka, Tataria, Russia