Timoshkina (Yunusova) Varvara 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Timoshkina (Yunusova) Varvara

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Место рождения

Spiridonovka, Tataria, Russia

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Spiridonovka, Tataria, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Timoshkin Nikifor

Рождение ребёнка
1939

Сын: Timoshkin Evgeniy

Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor

Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor

Смерть
Неизвестно
Spiridonovka, Tataria, Russia

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