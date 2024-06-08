Timoshkina (Yunusova) Varvara
Место рожденияSpiridonovka, Tataria, Russia
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Spiridonovka, Tataria, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Timoshkin Nikifor
Рождение ребёнка
1939
Сын: Timoshkin Evgeniy
Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor
Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor
Смерть
Неизвестно
Spiridonovka, Tataria, Russia