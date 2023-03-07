Соловьев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1912
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревни Мокеева крестьянин Дмитрий Алексеев Соловьев и законная жена его Анна Михайлова; оба православные.
Крещение
01.01.1913
Некоуз, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Церковь с. Некоуз Мологского уезда; псаломщик Михаил Любимов.
Бракосочетание
23.12.1936
Жена: Носарева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.12.1941
Дочь: Соловьева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Носарева Анна Алексеевна
Смерть
1942
пропал без вести