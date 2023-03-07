Соловьев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Александр Дмитриевич

Соловьев Александр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Мокеево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.12.1912

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокеево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Деревни Мокеева крестьянин Дмитрий Алексеев Соловьев и законная жена его Анна Михайлова; оба православные.
Крещение
01.01.1913
Некоуз, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Церковь с. Некоуз Мологского уезда; псаломщик Михаил Любимов.
Бракосочетание
23.12.1936

Жена: Носарева Анна Алексеевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.12.1941

Дочь: Соловьева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Носарева Анна Алексеевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
1942
пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close