Ташкова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкова Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ташков Дорофей Борисов

Отец ребёнка: Ташков Борис Михайлов

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ташков Михаил Борисов

Отец ребёнка: Ташков Борис Михайлов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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