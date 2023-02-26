Ташкова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Ташков Борис Михайлов
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ташков Борис Михайлов
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно