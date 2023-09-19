Труфанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанов Владимир

Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Труфанов ?

Мать: Труфанова ?

. .
Рождение ребёнка
05.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сахалинская обл., Южно-Курильский р-он., о-в Шикотан, с. Крабозаводское
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно
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