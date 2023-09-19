Труфанов Владимир
Место рождения. .
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Труфанов ?
Мать: Труфанова ?
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Рождение ребёнка
05.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сахалинская обл., Южно-Курильский р-он., о-в Шикотан, с. Крабозаводское
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно