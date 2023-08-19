Клят Матвей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлят Матвей Яковлевич

Клят Матвей Яковлевич

Место рождения

Беклемишево, Читинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

15.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Клят Яков Евсеевич

Мать: Клят Двейра Иудовна

Беклемишево, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
До 11.02.1938
Уполномоченный "Севморпути"
Место жительства
До 11.02.1938
Иркутская область, Заларинский р-он, село Тыреть
Арест
11.02.1938
Осуждение
07.03.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Тройкой при УНКВД Иркутской обл. к высшей мере наказания (расстрелу)
Смерть
15.03.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Расстрел
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close