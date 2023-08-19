Клят Матвей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти15.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Клят Яков Евсеевич
Мать: Клят Двейра Иудовна
Работа или профессия
До 11.02.1938
Уполномоченный "Севморпути"
Место жительства
До 11.02.1938
Иркутская область, Заларинский р-он, село Тыреть
Арест
11.02.1938
Осуждение
07.03.1938
Тройкой при УНКВД Иркутской обл. к высшей мере наказания (расстрелу)
Смерть
15.03.1938
Причина смерти: Расстрел