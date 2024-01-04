Масленников Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.06.1899 ст.
Дата смерти05.05.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1899 ст.
Отец: Масленников Иван Климович
Мать: Масленникова Варвара
Рождение ребёнка
08.01.1919
Сын: Масленников Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 20.09.1921
Дочь: Карпенко Вера Афанасьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.1924
Сын: Масленников Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.01.1926
Дочь: Лысенко Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1928
Сын: Масленников Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник к-за «Путь Ильича» с 19.11.1929
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1947