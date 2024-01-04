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Масленников Афанасий Иванович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

10.06.1899 ст.

Дата смерти

05.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1899 ст.

Отец: Масленников Иван Климович

Мать: Масленникова Варвара

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.01.1919

Сын: Масленников Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 20.09.1921

Дочь: Карпенко Вера Афанасьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
24.02.1924

Сын: Масленников Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.01.1926

Дочь: Лысенко Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.11.1928

Сын: Масленников Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Масленникова Анна Николаевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник к-за «Путь Ильича» с 19.11.1929
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
05.05.1947
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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