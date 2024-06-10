Задворнов Ларион Григорьевич 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Ларион Григорьевич

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Задворнов Григорий Никифоров

Мать: Задворнова Пелагея Алексеева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задворнов ?

Мать ребёнка: Пелагея

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Задворнова (Задворнова) Марфа Ларионова

Мать ребёнка: Пелагея

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Ларионова

Мать ребёнка: Пелагея

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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