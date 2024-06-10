Задворнов Ларион Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задворнов ?
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Задворнова (Задворнова) Марфа Ларионова
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Ларионова
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно