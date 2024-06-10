Задворнов Григорий Никифоров 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Григорий Никифоров

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Задворнов Никифор Корнилов

Мать: Задворнова Евдокия

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Задворнова Пелагея Алексеева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Задворнов Ларион Григорьевич

Мать ребёнка: Задворнова Пелагея Алексеева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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