Задворнов Григорий Никифоров
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Задворнов Никифор Корнилов
Мать: Задворнова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Задворнова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
1881
Сын: Задворнов Ларион Григорьевич
Мать ребёнка: Задворнова Пелагея Алексеева
Смерть
Неизвестно