Пелагея
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задворнов ?
Отец ребёнка: Задворнов Ларион Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Задворнова (Задворнова) Марфа Ларионова
Отец ребёнка: Задворнов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Ларионова
Отец ребёнка: Задворнов Ларион Григорьевич
Смерть
Неизвестно