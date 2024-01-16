Колосова (Колосова) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Колосова) Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Колосов Захар Кириллович

Мать: Колосова Ефимия Павловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Апполинария Филипповна

Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1901

Сын: Колосов Петр Филлипович

Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Семён Филиппович

Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908

Сын: Колосов Алексей Филлипович

Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910

Сын: Колосов Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Филипп Игнатьевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно
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