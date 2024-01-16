Колосова (Колосова) Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Колосов Захар Кириллович
Мать: Колосова Ефимия Павловна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Апполинария Филипповна
Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1908
Сын: Колосов Алексей Филлипович
Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1910
Сын: Колосов Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Колосов Филипп Игнатьевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно