Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1916
Сын: Балуцких Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Балуцких Яков Васильевич
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крестный: Руднев Тимофей Абрамович; Крестная: Карлова Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно