Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1916

Сын: Балуцких Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Балуцких Яков Васильевич

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крестный: Руднев Тимофей Абрамович; Крестная: Карлова Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балуцких Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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