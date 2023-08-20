Балуцких Яков/Иаков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Балуцкий Василий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Дочь: Балуцкая Елена Иаковна
Мать ребёнка: Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.
Дочь: Балуцкая Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1908 ст.
Дочь: Балуцкая Анна Иаковна
Мать ребёнка: Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Около ?.06.1911 ст.
Мать ребёнка: Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
28.02.1916
Сын: Балуцких Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Екатерина Егоровна
Крестный: Руднев Тимофей Абрамович; Крестная: Карлова Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Егоровна
Смерть
Неизвестно