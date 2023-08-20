Балуцких Яков/Иаков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалуцких Яков/Иаков Васильевич

Балуцких Яков/Иаков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балуцкий Василий Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Дочь: Балуцкая Елена Иаковна

Мать ребёнка: Екатерина Егоровна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.

Дочь: Балуцкая Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Екатерина Егоровна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1908 ст.

Дочь: Балуцкая Анна Иаковна

Мать ребёнка: Екатерина Егоровна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1911 ст.

Сын: Балуцкий Николай Иакович

Мать ребёнка: Екатерина Егоровна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.

Сын: Балуцкий Василий Иакович

Мать ребёнка: Екатерина Егоровна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1916

Сын: Балуцких Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Екатерина Егоровна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крестный: Руднев Тимофей Абрамович; Крестная: Карлова Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close