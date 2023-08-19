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Шадрин Михайло Артемьевич

Место рождения

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Шадрина Петр Михайлович

Мать ребёнка: Шадрина Афимья Максимовна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а лист
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Шадрин Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Шадрина Афимья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Шадрин Семен Михайлович

Мать ребёнка: Шадрина Афимья Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Место жительства
С 1743
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Афимья Максимовна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42 а лист
Смерть
Неизвестно
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