Шадрин Михайло Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Шадрина Афимья Максимовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а лист
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Шадрин Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Шадрина Афимья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Шадрина Афимья Максимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Место жительства
С 1743
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42 а лист
Смерть
Неизвестно