Мамин Виталий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамин Виталий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Мамин Михаил Петрович

Мать: Мамина Анна А

Смерть
Неизвестно
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