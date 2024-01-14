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Мамин Виталий Михайлович
Мамин Виталий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мамин Михаил Петрович
1909 г.р.
Мать
Мамина (Хасихина) Анна А
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Мамин Михаил Петрович
Мать:
Мамина Анна А
Смерть
Неизвестно
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