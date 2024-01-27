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Evdokimoff Mikhail Filipovich

Место рождения

Russia

Дата рождения

1862

Дата смерти

23.11.1936

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Евдокимов Evdokimoff Filip

Мать: Evdokimoff ?

Russia
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Shubin Onya (Anna)

Мать ребёнка: Evdokimoff Stenya (Stella)

Иммиграция
02.04.1913
Hamburg, Germany - Ellis Island, NY
Arrived aboard S.S. President Grant.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Evdokimoff Stenya (Stella)

Смерть
23.11.1936
Lynwood, CA
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