Evdokimoff Mikhail Filipovich
Место рожденияRussia
Дата рождения1862
Дата смерти23.11.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Евдокимов Evdokimoff Filip
Мать: Evdokimoff ?
Russia
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Shubin Onya (Anna)
Мать ребёнка: Evdokimoff Stenya (Stella)
Иммиграция
02.04.1913
Hamburg, Germany - Ellis Island, NY
Arrived aboard S.S. President Grant.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1936
Lynwood, CA