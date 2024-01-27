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Evdokimoff ?

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1862

Сын: Evdokimoff Mikhail Filipovich

Отец ребёнка: Евдокимов Evdokimoff Filip

Russia
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Evdokimoff Alexander Filipovich

Отец ребёнка: Евдокимов Evdokimoff Filip

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Evdokimoff David Filipovich

Отец ребёнка: Евдокимов Evdokimoff Filip

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Evdokimoff Filip

Смерть
Неизвестно
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