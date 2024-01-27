Evdokimoff ?
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Evdokimoff Mikhail Filipovich
Отец ребёнка: Евдокимов Evdokimoff Filip
Russia
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Evdokimoff Alexander Filipovich
Отец ребёнка: Евдокимов Evdokimoff Filip
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Evdokimoff David Filipovich
Отец ребёнка: Евдокимов Evdokimoff Filip
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно