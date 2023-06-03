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Тищенко Владимир Владимирович
Тищенко Владимир Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.1980
Пол
Мужской
Отец
Тищенко Владимир
1953 г.р.
Мать
Тищенко Татьяна Леонидовна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1980
Отец:
Тищенко Владимир
Мать:
Тищенко Татьяна Леонидовна
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