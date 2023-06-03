Тищенко Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко Владимир Владимирович

Тищенко Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1980

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1980

Отец: Тищенко Владимир

Мать: Тищенко Татьяна Леонидовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close