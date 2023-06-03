Тищенко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1975
Сын: Тищенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Тищенко Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
17.03.1980
Сын: Тищенко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Тищенко Татьяна Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно