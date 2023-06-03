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Тищенко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1975

Сын: Тищенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Тищенко Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
17.03.1980

Сын: Тищенко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Тищенко Татьяна Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Татьяна Леонидовна