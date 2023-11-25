Щербакова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алпатов Александр
Мать: Борисова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Федор Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Максим Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Николай