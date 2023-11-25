Борисова Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1992
Сын: Борисов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Борисов Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлевич Руслан Алексеевич
Отец ребёнка: Журавлевич Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлевич Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Алпатов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алпатов Александр