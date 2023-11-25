Борисова Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалин Федор Емельянович

Мать: Шабалина Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
24.01.1992

Сын: Борисов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Борисов Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлевич Руслан Алексеевич

Отец ребёнка: Журавлевич Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлевич Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Алпатов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алпатов Александр

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