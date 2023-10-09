Миронова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Кучер Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Головатюк Андрей Яковлевич

Житомирская область, Бердичевский район, село Кокошевка
Дата рождения записана на основании ЗАГСа( запись о бракосочетании). В данных о смерти дата рождения 1904.
Смерть
Неизвестно
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