Миронова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Кучер Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Головатюк Андрей Яковлевич
Житомирская область, Бердичевский район, село Кокошевка
Дата рождения записана на основании ЗАГСа( запись о бракосочетании). В данных о смерти дата рождения 1904.
Смерть
Неизвестно