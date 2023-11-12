Горшкова (Чорикова) Вера Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Чорикова) Вера Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Чориков Ефим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1863

Муж: Горшков Агей Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1865

Сын: Горшков Митрофан Агеевич

Отец ребёнка: Горшков Агей Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1868

Дочь: Горшкова Ирина Агеевна

Отец ребёнка: Горшков Агей Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
отметка от 22.05.1921
Смерть
Неизвестно
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