Горшкова (Чорикова) Вера Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Чориков Ефим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1863
Рождение ребёнка
22.08.1865
Отец ребёнка: Горшков Агей Ефимович
Рождение ребёнка
04.05.1868
Дочь: Горшкова Ирина Агеевна
Отец ребёнка: Горшков Агей Ефимович
отметка от 22.05.1921
Смерть
Неизвестно