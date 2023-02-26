Можжухин Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можжухин Сергей Фёдорович

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Место рождения

Тульская обл.

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Можжухин Фёдор

Мать: ?

Тульская обл.
Смерть
Неизвестно
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