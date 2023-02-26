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Можжухин Сергей Фёдорович
Можжухин Сергей Фёдорович
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Место рождения
Тульская обл.
Дата рождения
1923
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Можжухин Фёдор
Около 1890 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Можжухин Фёдор
Мать:
?
Тульская обл.
Смерть
Неизвестно
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