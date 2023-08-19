Хорохорин Борис Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1860
Бракосочетание
12.11.1880
Жена: Ольга Фроловна
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.09.1883
Дочь: Фёкла Борисовна
Мать ребёнка: Ольга Фроловна
Рождение ребёнка
08.02.1886
Дочь: Дарья Борисовна
Мать ребёнка: Ольга Фроловна
Рождение ребёнка
09.08.1888
Сын: Хорохорин Андрей Борисович
Мать ребёнка: Ольга Фроловна
Рождение ребёнка
07.09.1890
Мать ребёнка: Ольга Фроловна
Смерть
Неизвестно