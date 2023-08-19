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Хорохорин Борис Григорьевич

Место рождения

Кирсановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1860

Отец: Хорохорин Григорий Трофимович

Мать: Хорохорина Анна Ивановна

Кирсановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
12.11.1880

Жена: Ольга Фроловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.09.1883

Дочь: Фёкла Борисовна

Мать ребёнка: Ольга Фроловна

Рождение ребёнка
08.02.1886

Дочь: Дарья Борисовна

Мать ребёнка: Ольга Фроловна

Рождение ребёнка
09.08.1888

Сын: Хорохорин Андрей Борисович

Мать ребёнка: Ольга Фроловна

Рождение ребёнка
07.09.1890

Сын: Хорохорин Яким Борисович

Мать ребёнка: Ольга Фроловна

Смерть
Неизвестно
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