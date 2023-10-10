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Хорохорин Григорий Трофимович

Место рождения

Кирсановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Хорохорин Трофим Иванович

Мать: Хорохорина Катерина Сергеевна

Кирсановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
С 1857 по 1860

Жена: Хорохорина Анна Ивановна

Кирсановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Хорохорин Ефрем Григорьевич

Мать ребёнка: Хорохорина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1860

Сын: Хорохорин Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Хорохорина Анна Ивановна

Кирсановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.05.1863

Дочь: Жабина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Хорохорина Анна Ивановна

Кирсановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорохорин Панкратий Григорьевич

Мать ребёнка: Хорохорина Анна Ивановна

Смерть
После 1889
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