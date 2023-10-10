Хорохорин Григорий Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Бракосочетание
С 1857 по 1860
Жена: Хорохорина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Хорохорин Ефрем Григорьевич
Мать ребёнка: Хорохорина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1860
Сын: Хорохорин Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Хорохорина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1863
Дочь: Жабина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Хорохорина Анна Ивановна
ГАОО 173-15-
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорохорин Панкратий Григорьевич
Мать ребёнка: Хорохорина Анна Ивановна
Смерть
После 1889