Лесков Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1645
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Симонова, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно