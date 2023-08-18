Лесков Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесков Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1645

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Лесков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Лесков Лукьян Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Лесков Кузьма Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Симонова, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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