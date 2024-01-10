Мухина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Гурова Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Мухин (самойлов, Худяков) Никита Димитриевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Мухин (самойлов, Худяков) Спиридон Никитич
Отец ребёнка: Мухин (самойлов, Худяков) Никита Димитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно