Мухина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Гурова Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Мухин (самойлов, Худяков) Никита Димитриевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Мухин (самойлов, Худяков) Спиридон Никитич

Отец ребёнка: Мухин (самойлов, Худяков) Никита Димитриевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин (самойлов, Худяков) Никита Димитриевич

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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