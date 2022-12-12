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Червяков Василий Никитич

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

15.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Червяков Никита Матвеевич

Мать: Червякова Матрона Мироновна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Червяков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Червякова Марианна Степановна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Червяков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Червякова Марианна Степановна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1888

Сын: Червяков Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Червякова Марианна Степановна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Марианна Степановна

Смерть
15.11.1893
Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Умер от падучей болезни
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