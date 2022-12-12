Червяков Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти15.11.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
1878
Сын: Червяков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Червякова Марианна Степановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Червяков Федор Васильевич
Мать ребёнка: Червякова Марианна Степановна
Рождение ребёнка
03.02.1888
Сын: Червяков Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Червякова Марианна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1893
Умер от падучей болезни