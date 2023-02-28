Червякова Матрона Мироновна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти26.10.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич
Рождение ребёнка
30.05.1851
Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич
Рождение ребёнка
30.07.1852
Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1885
Умерла от старости