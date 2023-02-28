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Червякова Матрона Мироновна

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

26.10.1885

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Червяков Иван Никитич

Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Червяков Павел Никитич

Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Червяков Василий Никитич

Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1851

Сын: Червяков Никифор Никитич

Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1852

Сын: Червяков Евдоким Никитич

Отец ребёнка: Червяков Никита Матвеевич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Никита Матвеевич

Смерть
26.10.1885
Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Умерла от старости
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