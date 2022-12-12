Червякова Марианна Степановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Червяков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Червяков Василий Никитич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Червяков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Червяков Василий Никитич
Рождение ребёнка
03.02.1888
Сын: Червяков Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Червяков Василий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917