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Червякова Марианна Степановна

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Червяков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Червяков Василий Никитич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Червяков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Червяков Василий Никитич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1888

Сын: Червяков Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Червяков Василий Никитич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Василий Никитич

Смерть
1917
Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
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