Milman (Straschun) Sima-Freida Frida
Место рождения
Дата рождения12.09.1921
Дата смерти29.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1921
Отец: Straschun Gershon Hirsch
Мать: Straschun Scheina Reizel
Рождение ребёнка
05.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Milman Meier
Рождение ребёнка
04.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Milman Meier
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.1993
Kiryat Bialik, Haifa District Israel