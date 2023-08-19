Milman (Straschun) Sima-Freida Frida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Milman (Straschun) Sima-Freida Frida

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

12.09.1921

Дата смерти

29.10.1993

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1921

Отец: Straschun Gershon Hirsch

Мать: Straschun Scheina Reizel

Рождение ребёнка
05.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Milman Meier

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
04.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Milman Meier

Рига, Rīga
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.1993
Kiryat Bialik, Haifa District Israel
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